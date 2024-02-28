İskenderun'da firari hükümlüler yakalandı - Son Dakika
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İskenderun'da firari hükümlüler yakalandı

İskenderun\'da firari hükümlüler yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Z.K. ve Y.K. isimli hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

28.02.2024 17:50  Güncelleme: 17:52
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı.

Çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan Z.K. ve Y.K. yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, İskenderun, Hatay, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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