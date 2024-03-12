İskenderun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 195 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 195 Paket Ele Geçirildi

İskenderun\'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 195 Paket Ele Geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu. Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu. Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.

12.03.2024 14:47
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, otomobilinde 4 bin 195 paket kaçak sigara ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Dumlupınar Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki incelemede 4 bin 195 paket kaçak sigara bulundu.

Gözaltına alınan sürücü M.K, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Kaçak Sigara Operasyonu: 4 Bin 195 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika

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