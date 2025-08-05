İskenderun'da Kaçakçılık Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde M.M.Ç. ve M.N'ye ait iş yerine baskın düzenledi.
İş yerinde yapılan aramada, 35 paket nargile tütünü ve 965 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Ekipler, M.M.Ç. ve M.N'yi gözaltına aldı.???????
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