İskenderun\'da Kasten Öldürme Teşebbüsü: 1 Tutuklama

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmayla 7 Ekim'de ilçedeki Buluttepe Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarına karışan zanlılar K.Ö ve H.Ö'nün saklandığı adresi tespit etti.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla iki şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerini arayan ekipler, 2 ruhsatsız tabanca ve 100 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan K.Ö, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.