İskenderun'da Kumar Operasyonu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste kumar oynadığı belirlenen M.Z, S.G, M.B.E, F.T. ve B.A.A'ya 46 bin 988 lira ceza kesildi. Oyun masasındaki 44 bin 400 lira ile oyun malzemelerine el koydu.

Ekipler, kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı iddia edilen U.E. hakkında adli işlem başlattı.