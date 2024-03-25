İskenderun\'da kumar oynayan 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kumar oynarken yakalanan 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Savaş Mahallesi'ndeki bir kıraathaneye baskın düzenledi.
Baskında kumar oynadığı belirlenen 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza kesildi.
İş yeri sahibi T.T. hakkında adli işlem başlatıldı.
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