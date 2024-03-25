İskenderun\'da kumar oynayan 22 kişiye 141 bin 350 lira ceza

Mersin'de düzenlenen operasyonda 32 dolandırıcı gözaltına alındı

Mersin'de yapılan bir operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlarla vatandaşları dolandıran ve araç almak isteyenleri 'sazan sarmalı' yöntemiyle mağdur eden 38 kişinin kimlikleri tespit edildi. Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde 70 cep telefonu, 4 ruhsatsız silah, para atma makinesi, 62 banka kartı ve 120 bin lira ele geçirildi. Aranan 6 kişi ise hala bulunamadı.