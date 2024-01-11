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İskenderun'da Mahsur Kalan Yaşlı Kadına İtfaiye Yardımı - Son Dakika
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İskenderun'da Mahsur Kalan Yaşlı Kadına İtfaiye Yardımı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybeden yaşlı kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Modernevler Mahallesi'ndeki evinde mahsur kalan kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilit bölümünü keserek yaşlı kadını kurtardı.

İskenderun\'da Mahsur Kalan Yaşlı Kadına İtfaiye Yardımı
11.01.2024 - 19:57,  Güncelleme: 19:59
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde yalnız yaşadığı evinde kapıdaki asma kilidin anahtarını kaybetmesi nedeniyle mahsur kalan yaşlı kadına itfaiye ekipleri yardımcı oldu.

Modernevler Mahallesi'ndeki evinin kapısını kilitlediği asma kilidin anahtarını kaybeden ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, evde mahsur kaldı.

Yaşlı kadının komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kilit bölümünü keserek yaşlı kadını kurtardı.

Kaynak: AA
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