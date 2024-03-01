İskenderun'da minibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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İskenderun'da minibüs devrildi: 12 yaralı

İskenderun\'da minibüs devrildi: 12 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. Minibüsün devrilmesi sonucu olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

01.03.2024 13:17
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, seyir halindeyken lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.

İ.S. yönetimindeki 31 M 0640 plakalı minibüs, İskenderun- Payas kara yolu Sarıseki mevkisinde, sol arka lastiğinin patlaması nedeniyle devrilip sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 12 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da minibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da minibüs devrildi: 12 yaralı - Son Dakika
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