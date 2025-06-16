Hatay'ın İskenderun ilçesindeki iki mahallede ormanlık ve çamlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü.
Aşkarbeyli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Öte yandan Karayılan Mahallesi'nde çamlık alanda çıkan yangına da itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Orman Yangınları Söndürüldü - Son Dakika
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