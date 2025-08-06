Hatay'ın İskenderun devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 07 LV 737 plakalı otomobil, Hatay- Adana Otoyolunun İskenderun gişeleri yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi, İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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