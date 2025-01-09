İskenderun\'da Otomobil TIR\'a Çarptı: 2 Yaralı

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HATAY'ın İskenderun ilçesinde otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü ile eşi yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, İskenderun- Adana otoyolu Denizciler mevkisinde meydana geldi. 31 K 4282 plakalı otomobil, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin yarısı TIR'ın dorsesinin altına girdi. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücü ve yanındaki eşi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Durumları ağır olan çift, sağlık ekiplerinin müdahalesini ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.