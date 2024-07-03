İskenderun'da Otomobil ve Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilden ve evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde meydana gelen otomobilden ve evden hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, çalışmaları sonucu Ş.Y'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.