İskenderun'da Ramazan Panayırı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Hatay'ın İskenderun ilçesinde Ramazan Panayırı kuruldu.
Meydan Mahallesi'ndeki Üsküdar Konteyner Kenti'nde kurulan panayırda, geleneksel Türk sanatları, meddah gösterisi, gölge oyunları, atölye çalışmaları, dinletiler ve söyleşiler yer alıyor.
Panayıra gelen anne ve babalar, küçüklüklerindeki oyunları çocuklarıyla tekrar oynama fırsatı buluyor.
Atölye çalışmaları kapsamında, çocukların yüzlerine çeşitli çizimler yapılıyor.
Çocuklar kendilerine verilen resimleri, atölyedeki görevlilerle boyayarak eğleniyor.
Panayır, 2 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.
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