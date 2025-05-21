Hatay'ın İskenderun ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Güzelçay Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Sazlık Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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