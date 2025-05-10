İskenderun'da SPA Denetimi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde SPA merkezi ve masaj salonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 11 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde 36'sı yabancı uyruklu 39 kişinin belgelerinin olmadığı tespit edildi.
Yabancı uyruklular sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Ekipler, 3 şüpheliyi ise gözaltına aldı.
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