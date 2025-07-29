Hatay'ın İskenderun ilçesinde tartıştığı dayısını tabancayla yaralayan kişi aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
Esentepe Mahallesi'nde Ş.Y. (21) ile dayısı İ.K. (28) arasında tartışma çıktı.
Ş.Y, tartışma sırasında tabancayla dayısı İ.K'ye ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Ş.Y. ve İ.K. ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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