Hatay'ın İskenderun ilçesinde bariyere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
F.P'nin kullandığı 06 VPC 015 plakalı toprak yüklü tır, İskenderun- Arsuz kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İskenderun'da Tır Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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