Iskenderun\'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Fatıma Milhem hayatını kaybetti, Beyyan Saragibi ağır yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 11.50 sıralarında Barbaros Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf Y.'nin kullandığı 31 KD 711 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Fatıma Milhem ve Beyyan Saragibi'ye çarptı. Milhem ve Saragibi metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Fatıma Milhem'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Beyyan Saragibi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Milhem'in cansız bedeni de otopsi için morga götürüldü. Otomobil sürücü Yusuf Y. gözaltına alındı.

Öte yandan kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.