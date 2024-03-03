İskenderun'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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İskenderun'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı

İskenderun\'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 303 adet uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

03.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:09
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilinde 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri otomobili Buluttepe Mahallesi'nde durdurdu.

Araçtaki incelemede 303 uyuşturucu hap ve 22 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Y.G, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İskenderun'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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