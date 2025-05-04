İskenderun'da Yeni Hayvan Barınağı Projesi - Son Dakika
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İskenderun'da Yeni Hayvan Barınağı Projesi

İskenderun\'da Yeni Hayvan Barınağı Projesi

İskenderun'daki barınak, kapasitesini 280'den 1000'e çıkararak modern tesisler kazandıracak.

04.05.2025 12:16
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hayvan kapasitesi 280'den 1000'e çıkarılacak barınakta çok sayıda birim yer alacak.

Ameliyathaneler, müşahede odaları, karantina bölümü ve sahiplendirme noktalarının bulunacağı barınakta ziyaretçilerin vakit geçirebileceği alanlar da oluşturulacak.

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, AA muhabirine, Meydan Mahallesi'ndeki barınağın 2009'dan bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Barınakta bugüne kadar çok sayıda hayvanın tedavisinin gerçekleştirilerek sahiplendirildiğini anlatan Dönmez, buranın artık günün şartları için yetersiz kaldığını belirtti.

Dönmez, Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında barınağı genişletme kararı aldıklarını dile getirdi.

"Hayvan sevgisini aşılayacağımız bir alan oluşturuyoruz"

Sahipsiz hayvanlar için kapsamlı ve kalıcı çözümler ürettiklerini belirten Dönmez, şöyle konuştu:

"İskenderun'da 1000 hayvanımızı misafir edebileceğimiz güzel bir misafirhane, deyim yerindeyse bir hayvan oteli projesine girdik. Cumhurbaşkanımızın, İçişleri Bakanımızın ve vatandaşımızın önemsediği bu projeyi İskenderun'da en güzel şekilde hayata geçirmek için çalışmalarımıza başladık. Bir taraftan çay, kahve içerken bir taraftan da hayvan sevgisini aşılayacağımız bir alan oluşturuyoruz."

Tedavi birimlerinden yeşil alanlarına ve sahiplendirme bölümlerine kadar her detayın yer alacağı entegre barınağı 4 ayda tamamlamayı planladıklarını belirten Dönmez, tesisin İskenderun'un yanı sıra Belen ve Arsuz ilçelerine de hizmet edeceğini söyledi.

İskenderun Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Gökhan Harbiyeli de yılda ortalama 4 bine yakın ihbarı değerlendirdiklerini ifade etti.

Harbiyeli, kapasitesi artırılacak barınakla tedavisinden rehabilitasyonuna çok daha fazla hayvana sahiplendirilene kadar en iyi şekilde bakacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'da Yeni Hayvan Barınağı Projesi - Son Dakika

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