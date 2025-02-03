İskenderun\'daki Hastanede Yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki özel hastanede çıkan yangına müdahale ediliyor.
İsmet İnönü Mahallesi'ndeki özel hastanenin yoğun bakım servisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Çevrede önlem alınmasının ardından yangına müdahale eden ekipler, hastanedeki personel ve hastaların tahliyesine başladı.
Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
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