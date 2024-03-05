İskenderun'daki MCG Towers davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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İskenderun'daki MCG Towers davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı

İskenderun\'daki MCG Towers davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada, yapı sorumluları, inşaat yetkilileri, mühendisler ve mimarlar savunmalarını yaparken, mahkeme heyeti eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Depremde yakınlarını kaybedenler ise sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

05.03.2024 17:57  Güncelleme: 18:00
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 17 katlı MCG Towers'ın yıkılması ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına başlandı.

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, binanın yapım sorumluları tutuksuz ustabaşılar Abdülhamit B. ve Ali C, firma sahibi Ferhat S, inşaat yetkilileri Ali Cemil A. ve Hikmet Y, yapı denedim şirketi yetkilisi Sakin K, jeoloji mühendisi Mehmet İ, proje mühendisi Yıldıray Ş, mimar Hatice S, proje mimarı Meltem Y. ve statik proje mühendisi Mehmet Y. ile avukatlar ve müştekiler katıldı. Tutuksuz bir sanığın gelmediği duruşmaya, başka bir suçtan cezaevinde bulunan şirket sahibi Mehmet Coşkun G. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan mimar Hatice S, görevini tam olarak yerine getirdiğini öne sürdü.

Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K. ise sözleşmeye aykırı iş yapıldığı için bir süre önce projeden çıktıklarını iddia etti.

Statik proje mühendisi Mehmet Y, taşeron olduklarını ve kendilerinden istenen işleri yaptıklarını ileri sürdü.

Proje mimarı Meltem Y. de hiç şantiyede bulunmadığını ve sadece projeyi tasarladıklarını ifade etti.

Müşteki Gizem G. ise sorumluların ceza almasını istediklerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası apartmanda yakınlarını kaybedenler, açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskenderun'daki MCG Towers davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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