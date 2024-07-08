İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 86. yıl dönümü, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Atatürk Anıt Alanı'nda, kutlamalar kapsamında Hatay Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (HOŞYAD) tarafından şiir ve müzik dinletisi yapıldı.
Daha sonra alanda organize edilen konserde hayranlarıyla buluşan şarkıcı Nazlıcan Çekirge, Ali İnan ve Soydan Soydaş eserlerini seslendirdi.
Şarkıcıların söyledikleri eserlere katılımcılar da eşlik etti.
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