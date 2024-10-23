İSKİ, 11 Kaçak Yapıyı Kaldırdı

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(İSTANBUL) İSKİ, Büyükçekmece Baraj Havzası sınırlarında bulunan 11 kaçak yapıyı kaldırdı. Son 5 yıl içinde, Avrupa Yakası'nda 770 ve Anadolu Yakası'nda 375 olmak üzere toplam 1145 yapı, İSKİ tarafından yıkılarak su havzalarının korunmasına katkı sağlandı.

İSKİ, kaçak yapıların yıkımı ile su kaynaklarının kirlenmesini önleme çalışmalarına devam ediyor. İSKİ, 2560 sayılı "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"a göre Çatalca İlçesi'nin Bahşayiş ve İzzettin mahallelerinde yer alan 39 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yoluyla yapı sahiplerinden talep etti. Tebligat sonrasında 24 yapı, sahipleri tarafından kaldırılırken 4 yapı için yürütmeyi durdurma kararı verildi. Yapı sahiplerine verilen süre içerisinde kaldırılmayan 11 kaçak yapı, İSKİ ekipleri tarafından kaldırıldı.

"Son 5 yılda 1145 yapı kaldırıldı"

Su havzalarındaki yapılaşmaya kapalı olan alanlar, yapının su kaynağına olan mesafesine göre sınıflandırılıyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar "mutlak", 300 – 1.000 metre arası "kısa mesafe" olarak sınıflandırılıyor. Bu alanlarda inşa edilen yapılar, su kaynaklarını koruma amacıyla öncelik sırasına göre yıkılıyor. Son 5 yıl içinde, Avrupa Yakası'nda 770 ve Anadolu Yakası'nda 375 olmak üzere toplam 1145 yapı, İSKİ tarafından yıkılarak su havzalarının korunmasına katkı sağlandı.