İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı

İSKİ\'den Su Tasarrufu Çağrısı
27.06.2025 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İSKİ, yaz sıcakları nedeniyle su tüketimini azaltmak için İstanbul'da su tasarrufuna dikkat edilmesini istedi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaz sıcaklarının etkisiyle tüketimde yaşanan artış nedeniyle vatandaşlara suyun tasarruflu kullanılması çağrısında bulundu.

İSKİ'den yapılan açıklamada, kentte günde ortalama 3 milyon 500 bin metreküp standartlara uygun içme ve kullanma suyu temin edildiği kaydedildi.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranının yüzde 67,39'a düştüğü aktarılan açıklamada, yaz sıcaklarının etkisiyle su tüketiminde yaşanan artış nedeniyle vatandaşların suyu tasarruflu kullanması istendi.

Açıklamada, "Yaz aylarında etkisini artıran aşırı sıcaklar ve yağışlardaki azalma, İstanbul'un su rezervlerini olumsuz etkilemeye devam ediyor. Barajları besleyen akarsuların debisinde düşüş yaşanırken, İstanbul'un en büyük su kaynaklarından biri olan Melen Çayı'ndan kente aktarılan su miktarı, önceki yıllara kıyasla azaldı." ifadelerine yer verildi.

İklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık gibi etkenlerin, su kaynakları üzerindeki baskıyı her geçen gün artırdığına dikkat çekilen açıklamada, bu süreçte günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili yöntemlerle su tasarrufu sağlamanın mümkün olduğuna işaret edildi.

Meyve ve sebzeleri sürekli akan suyun altında yıkamak yerine bir kap içinde yıkamanın, bulaşık ve çamaşırları elde değil, tam dolu şekilde çalışan makinelerinde yıkamanın ve duş süresini kısaltmanın her birey için günlük onlarca litre su tasarrufu sağlanması anlamına geldiğine değinilen açıklamada, araç ve halı yıkamalarında hortumla su tutmak yerine, su tasarrufu sağlayan otomatik yıkama sistemlerini tercih etmenin de tasarrufa katkı sunduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Ayrıca el yıkama, diş fırçalama ve tıraş gibi işlemler sırasında muslukların gereksiz yere açık bırakılmaması ve tesisat sisteminde kaçak olup olmadığının düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gibi su tasarrufunda uygulanabilecek basit tedbirler her birey için günlük onlarca litre su tasarrufunun sağlanması anlamına geliyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, su yönetiminin uzun vadeli stratejik planlar ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İSKİ'nin su ve atık su master planlarını yayınlayan Türkiye'deki nadir kurumlardan biri olduğuna dikkati çeken Solmaz, "2025 kış sezonunun verimli geçmesi sayesinde şu anda acil bir su krizi öngörmüyoruz ancak her zaman olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de suyun tasarruflu kullanılması şart. Örneğin, bireysel su tüketiminin günlük yüzde 10 oranında azaltılması halinde, İstanbul'da günde yaklaşık 350 bin metreküp su tasarrufu sağlanabilir. Bu miktar yaklaşık, 1,5 ila 2 milyon kişilik bir nüfusun günlük su ihtiyacına denk geliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İklim Değişikliği, istanbul, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, İSKİ, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı Böyle kandırmış Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı
Kylian Mbappe’den eski takımına dava Kylian Mbappe'den eski takımına dava
İş insanı Jeff Bezos’un masalsı düğünü başladı Kardashianlar Venedik’i salladı İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti Fenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden hayatını kaybetti
Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi Sıcak havadan bunalanlar damacanayla serinledi
Rabia Soytürk’ü hiç böyle görmediniz Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu
14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu 14 bin yıllık kurt yavruları buzlar altında mumyalanmış hâlde bulundu!
Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti Pencereden düşen 2 aylık hamile kadın hayatını kaybetti
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

12:28
İsrail, Lübnan’ın güneyinde 20 hedefi vurdu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde 20 hedefi vurdu
12:22
26 ilde yapılan son seçim anketi İki sürpriz parti baraj sınırında
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında
11:40
Mansur Yavaş “Siyasetten çekilirim“ sözlerine açıklık getirdi
Mansur Yavaş "Siyasetten çekilirim" sözlerine açıklık getirdi
11:24
TÜVTÜRK dönemi bitiyor Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! Araç muayene istasyonlarının yeni ismi bakın ne oluyor
17:38
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
Karpuz almak için girdiği barajda boğuldu
17:10
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
Trabzonspor, Berke Özer için görüşmelere başladı
17:01
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic’ten emeklilik kararı
Basketbolun efsanesi Milos Teodosic'ten emeklilik kararı
17:00
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
16:52
Yıllık 8 milyon euro kazanacak Jonathan David’in yeni takımı belli oldu
Yıllık 8 milyon euro kazanacak! Jonathan David'in yeni takımı belli oldu
16:40
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
Otobüs şoföründen engelli yolcuya skandal sözler: Babanın malı mı geri zekalı
16:27
Hamile Oya’yı katleden caniden “Neden yaptın“ sorusuna korkunç yanıt
Hamile Oya'yı katleden caniden "Neden yaptın?" sorusuna korkunç yanıt
16:20
Galatasaray’da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’na damga vurdu
Galatasaray'da kriz çıkartan Domenec Torrent, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na damga vurdu
16:13
Ayrılık iddiaları son buldu Ronaldo resmen açıklandı
Ayrılık iddiaları son buldu! Ronaldo resmen açıklandı
16:04
Kız arkadaşını 14’üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Kız arkadaşını 14'üncü kattan attığı öne sürülen şahsa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2025 12:39:20. #7.11#
SON DAKİKA: İSKİ'den Su Tasarrufu Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.