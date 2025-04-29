İSKİ Genel Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İSKİ Genel Müdürü Gözaltına Alındı

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, gözaltına alındı ve haklarındaki iddiaları reddetti.

29.04.2025 17:54
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Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İBB'ye yönelik operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın savcılık ifadesinde, emniyetteki ifadesini tekrar ettiği öğrenildi. Başa ifadesinde, hakkındaki şikayetlerin kurgudan ibaret olduğunu söylerken avukatı Ruşen Gültekin ise "Müvekkilimin pıhtı atma, kalp krizi geçirme ve mide kanaması riski mevcuttur" dedi.

"Burada olması bile hakarettir"

İBB'ye yönelik operasyonun ikinci dalgasında gözaltına alınan İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne getirildi. Başa'nın savcılık ifadesi tamamlanırken avukatlarından Ruşen Gültekin, "Müvekkilimin onurlu geçmişi ve kişiliğinden dolayı şu an burada olması bile hakarettir" dedi. Gültekin aynı zamanda Başa'nın sağlık sorunlarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şu an itibarıyla müvekkilimin pıhtı atma, kalp krizi ve mide kanaması riski mevcuttur. Müştekilerin beyanları işleme alınmaması gereken soyut beyanlardan ibarettir. Müvekkilimin onurlu geçmişi ve kişiliğindenn dolayı şu an burada olması bile hakarettir."

"Tam ameliyat olma aşamasındayken gözaltına alındı"

Başa'nın avukatlarından Kerem Donat da "Müvekkilim tam ameliyat olma aşamasındayken gözaltına alındığından tedavisi yarım kalmıştır." dedi. Ayrıca Donat, "Müvekkileme yöneltilen suçlamalar tamamen gerçek dışı ve kurgudur. Müşteki İdris'in İSKİ'ye geldiği ve çıkardığı olayın görüntülerine dosyaya CD olarak sunuyorum." şeklinde konuştu.

"Şikayetlerinde belirttikleri hususlar tamamen bir kurgudur"

Üzerine atılı hiçbir suçlamayı kabul etmeyen Başa'nın savcılık ifadesinde ise şunları söylediği öğrenildi:

"Benim hakkımda şikayetçi olan İdris Özcelep ve Muhittin Erusta isimli şahısların İSKİ'ye yaptıkları başvuru nedeniyle isimlerini duymuştum. Muhittin Erusta ile hiçbir görüşmem olmamıştır, İdris isimli şahısla da bir tören sırasında yanıma geldiğinden ötürü bir kere görüşmüşlüğüm vardır. Bu hususta da tanıklarım mevcuttur. Şikayetlerinde belirttikleri hususlar tamamen bir kurgudur. Benim genel müdür olarak imza yetkim olmamasına rağmen ben yine de hukuk müşavirliğinden konu ile ilgili görüş aldım, buna göre arkadaşlarımız işlem tesis ettiler. Görüşme kayıtları da bu şahsın İBB'deki görevinden dolayı yapmış olduğum görüşmelerdir. Necati Özkan isimli şahsı yine başkanın kampanyasından sorumlu kişi olduğundan dolayı tanırım, yine görüşmelerimiz de bu minvalde İSKİ'nin faaliyetleri hakkında bilgi vermek amaçlı olmuştur. Ali Nuhoğlu isimli şahsı da müteahhit olarak bilirim. Özel bir tanışıklığım yoktur, yapmış olduğum görüşmeler de kendisinin beni özel günlerde aramasından kaynaklı olabilir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum."

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şafak Başa, Politika, İstanbul, Sağlık, Güncel, Hukuk, İSKİ, Son Dakika

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