İSKİ'nin 2025 Bütçesi Onaylandı - Son Dakika
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İSKİ'nin 2025 Bütçesi Onaylandı

İBB Meclisi, İSKİ'nin 2025 yılı bütçesini 88 milyar 68 milyon lira olarak onayladı.

20.11.2024 15:46
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) 2025 yılı bütçesini 88 milyar 68 milyon lira olarak onayladı.

İBB Meclisi kasım ayı toplantısının beşinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Meclis'te yapılan İSKİ Genel Kurulunda, kurumun 2025 mali yılı bütçesi görüşüldü.

İSKİ Genel Kurul Raporu'na göre, 88 milyar 68 milyon lira olarak belirlenen gider bütçesi şöyle oluştu:

"Personel giderleri 6 milyar 45 milyon 61 bin lira, SGK prim giderleri 1 milyar 87 milyon 714 bin lira, mal ve hizmet alımı giderleri 28 milyar 931 milyon 109 bin lira, faiz giderleri 1 milyar 25 milyon lira, cari transferler 717 milyon 463 bin lira, sermaye giderleri 45 milyar 297 milyon 867 bin lira, sermaye transferleri 100 milyon lira, borç verme 100 milyon lira, yedek ödenekler 4 milyar 763 milyon 786 bin lira."

Bütçe gelirleri 81 milyar 979 milyon 356 bin lira olarak belirtilirken, 4 milyar 179 milyon 644 bin lira iç ve dış borçlanma gösterilerek denklik sağlandığı aktarıldı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından İSKİ'nin 2025 yılı bütçesi, 233 kabul, 10 ret oyuyla onaylandı.

Kaynak: AA

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