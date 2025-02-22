İSKİ Su Kayıp Oranını Düşürüyor

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(İSTANBUL) - İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kayıplarının azaltmak için yaptığı yatırımların karşılığını almaya başladı. 5 yıl önce yüzde 22,31 olan su kayıp ve kaçak oranı, yapılan yatırımlar ile 2024 yılı sonunda yüzde 18,63'e düştü. Bu miktar, İstanbul'un 50 günlük su ihtiyacına denk geliyor ve 2,2 milyon insanın bir yıllık su tüketimini karşılayabiliyor.

İklim değişikliği ve artan nüfus baskısı, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılmasını her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Özellikle büyük şehirlerde su yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması hem ekolojik dengeyi korumak hem de gelecekte yaşanabilecek su krizlerini önlemek açısından kritik bir rol oynuyor.

Şebeke altyapısındaki arızalar ve sızıntılar nedeniyle sisteme verilen suyun bir kısmının kaybolması ya da sayaç kullanmadan yapılan su tüketimi "su kayıp ve kaçağı" olarak tanımlanıyor. Su kayıp ve kaçak oranı ne kadar düşükse, suyun daha verimli kullanıldığı ve altyapının daha iyi korunduğu anlamına geliyor. İSKİ'nin yaptığı yatırımlar ve aldığı tedbirler sayesinde milyonlarca metreküp suyun boşa gitmesi önlenirken, ekonomik olarak da büyük kazanımlar elde ediliyor.

"Yıllara göre su kayıp ve kaçak oranlarının değişimi"

2019 yılında yüzde 22,31 olan su kayıp ve kaçak oranı, yapılan çalışmalar sonucunda; 2020 yılında yüzde 20,68, 2021 yılında yüzde 20,52, 2022 yılında yüzde 19,45, 2023 yılında yüzde 18,94 ve 2024 yılında yüzde 18,63 seviyesine indi.

"İSKİ, su kayıp ve kaçak oranını düşürmek için 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yaptı"

İSKİ, ortaya koyduğu yatırımlarla İstanbul'da içme suyu altyapısını iyileştirerek su kayıplarının azaltılmasını sağladı. Özellikle altyapının dijitalleştirilmesi, basınç yönetiminin optimize edilmesi ve erken müdahale sistemlerinin geliştirilmesiyle su kayıp oranını azaltmaya yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi. 18.500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesi yapıldı. Bu sayede şebeke içindeki su akışı, basınç ve debi gibi parametreler simüle edilerek su kayıplarının nedenleri tespit edildi. Şebeke hatlarının hem bölgesel olarak izlenebilir hem de uzaktan yönetilebilir olmasını sağlayan 420 adet DMA (İzole Alt Bölge) montajı yapıldı ve tüm bu bölgeler SCADA sistemi ile entegre edildi. Olası arızaların öngörülmesi ve erken müdahalesi için 450 noktada kritik basınç ölçümü ve 200 noktada basınç yönetimi gerçekleştirildi. 30.000 kilometre içme suyu hattının akustik yöntemlerle taraması yapılarak yaklaşık 8.000 arıza tespit edilip onarıldı.

"Doç. Dr. Başa: hedefimiz kayıp kaçak oranını yüzde 15'e düşürmek"

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa, kayıp kaçak oranının düşürülmesi, su kaynaklarının korunması ve İstanbul halkına kesintisiz hizmet sağlanması için İSKİ çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Başa, "İstanbul'a her gün ortalama 3 milyon metreküp içme suyu sağlıyoruz. Şehrimizin bir yıllık su tüketimi 1 milyar 100 milyon metreküp civarında ve her yüzde 1'lik düşüş yaklaşık 10 milyon metreküp su tasarrufu anlamına geliyor. Son 5 yılda yaptığımız çalışmalar sayesinde 150 milyon metreküp su kaybının önüne geçtik. Bu miktar, İstanbul'un 50 günlük su ihtiyacına denk gelirken 2,2 milyon insanın bir yıllık su tüketimini karşılayabilecek seviyede. Bu yıl hedefimiz yaptığımız çalışmalar ile su kayıp ve kaçak oranını yüzde 15 seviyesine kadar düşürmek" dedi.