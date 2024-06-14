İskilip'te dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
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İskilip'te dron destekli trafik denetimi

İskilip ilçesinde trafik yoğunluğu bulunan alanlarda dron destekli denetim yapıldı.

14.06.2024 13:38
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İskilip ilçesinde trafik yoğunluğu bulunan alanlarda dron destekli denetim yapıldı.

İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede trafik yoğunluğu yaşanan Dr. Devlet Bahçeli Caddesi, Recep Tayyip Erdoğan Caddesi ve Sıracettin Caddesi'nde kural ihlallerinin önüne geçmek amacıyla denetim yapıldı.

Dron destekli denetimde sürücülerin emniyet kemeri kullanımı, şerit ihlali, hatalı park ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi kural dışı davranışları denetlendi.

Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler uyarılırken, kurallara uygun davranan sürücülere de teşekkür edildi.

Denetimlerin Kurban Bayramı tatili süresince devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İskilip'te dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

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