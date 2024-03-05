İşkodra\'da Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Çalıştayı Düzenlendi

Fatih Tekke: Trabzonspor galibiyeti bizim için çok değerliydi

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.