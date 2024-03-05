Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, "İşkodra Kahramanı Hasan Rıza Paşa ve Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu çalıştay düzenlendi.
Etkinlik, İşkodra Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından İşkodra "Luigj Gurakuqi" Üniversite, Kastamonu Üniversitesi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı işbirliğinde düzenlendi.
İşkodra'daki "Luigj Gurakuqi" Üniversite kampüsünde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.
Çalıştayda konuşan Tiran YEE Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş, etkinliğin iki ülke arasındaki dostluğun güçlendirilmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.
Açılışta, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Uğur Ünal, Türk Tarih Kurumu Başkanı Yüksel Özgen, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Büyükelçi Derya Örs da birer konuşma yaptı.
Çalıştay öncesinde "Luigj Gurakuqi" Üniversitesi ile Kastamonu Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
Ardından çalıştay, katılımcıların sunumlarıyla devam etti.
Öte yandan, etkinlik kapsamında "İşkodra Kahramanı Hasan Rıza Paşa ve Geçmişten Günümüze Türkiye-Arnavutluk İlişkileri" konulu resim sergisi açıldı.
Son Dakika › Güncel › İşkodra'da Türkiye-Arnavutluk İlişkileri Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir galvaniz kaplama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'daki riskli bina stokunu bitirmek ve depreme hazırlıklı hale getirmek istediklerini belirtti. Kurum, ayrıca ulaşım sorunlarına çözüm bulacaklarını ve yeni otoparklar yapacaklarını söyledi.
Edirne'de meydana gelen trafik kazasında, K.E'nin kullandığı otomobil ile G.K.D idaresindeki cip çarpıştı. Kazada sürücü G.K.D. ile yanında bulunan çocuk yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, takımının iyi performansıyla beraber 3-1'lik skorla kazandıklarını ve bu galibiyetin çok değerli olduğunu söyledi. Tekke ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın kendisine gösterdiği zarif davranış için teşekkür etti.
Kütahya-Eskişehir kara yolunun Ahmetoğlu Kavşağı'nda meydana gelen kazada, A.G. yönetimindeki tır ile Ahmet Said Gökgün'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, eşi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
Bursa Nilüfer Kadın Korosu, Dünya Kadınlar Günü Özel Konseri'nde Gazzeli anneler ve çocuklar için eserlerini seslendirdi. Konserde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği'nden oluşan geniş bir repertuar sunuldu ve müzikseverlerin eşlik ettiği eserler büyük beğeni topladı. Şef ve koro, Bursalı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.
Çanakkale Valiliği, Yenice merkezli deprem dolayısıyla saat 00.00 itibarıyla il genelinde herhangi bir olumsuz durum meydana gelmediğini açıkladı. Valilik, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve ülkenin her türlü afetten korunmasını diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?