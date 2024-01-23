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İslahiye'de Ağzı Bağlanmış Çuvallarda Bulunan 15 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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İslahiye'de Ağzı Bağlanmış Çuvallarda Bulunan 15 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son 3 günde ağzı bağlanmış çuvallarda bulunan 15 yavru köpek, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürülerek koruma altına alındı. Köpeklerin bulunduğu çuvallar ormanlık veya çöp depolama alanına atılmış halde bulundu. Barınağın sorumlusu, bu vicdansızlığın başka bir şey olmadığını belirterek, yavruların açlık ve havasızlıkta telef olabileceğini ifade etti. Polis ekipleri ise şüpheli ya da şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İslahiye\'de Ağzı Bağlanmış Çuvallarda Bulunan 15 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı
23.01.2024 - 13:04,
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde ağzı bağlanmış çuvallar içinde bulunan 15 yavru köpek, korumaya alındı.

İslahiye'de son 3 günde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, yeni doğduğu belirtilen 15 yavru köpeği çuvallara koyup, ağzını bağlayarak çöplük veya ormanlara bıraktı. Vatandaşlarca bulunan köpekler, İslahiye Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'na götürüldü. Yavru köpekler koruma altına alınırken, barınağın sorumlusu Bekir Şentürk, "Son 3 günde 15 yavru köpeği ağzı bağlanmış, çuvallar içerisinde ormanlık veya çöp depolama alanına atılmış halde bulduk. Bu vicdansızlık, başka bir şey değil. Çuval içerisinde ölüme terk edilen yavrularımıza zamanında ulaşamamış olsaydık; açlık ve havasızlıkta telef olacaktı" dedi. Öte yandan polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İslahiye'de Ağzı Bağlanmış Çuvallarda Bulunan 15 Yavru Köpek Koruma Altına Alındı - Son Dakika
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