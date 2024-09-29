İslahiye\'de Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ambulansla otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Dervişpaşa Mahallesi'ndeki göğüs ağrısı şikayeti bulunan hasta için vakaya giden A.Y. idaresindeki 27 BOD 93 plakalı ambulans, Hatay Bulvarı'nda H.H. yönetimindeki 27 ATV 581 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü H.H. ve eşi F.H. olay yerine çağrılan ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.