İslahiye'de Depremzedelere Konut Teslimatı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İslahiye'de Depremzedelere Konut Teslimatı

İslahiye\'de Depremzedelere Konut Teslimatı

İslahiye'de deprem konutlarının teslimat süreçleri devam ediyor, hak sahipleri evlerine yerleşiyor.

18.11.2024 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler evlerine yerleşmeye devam ediyor.

İslahiye Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki deprem konutlarının yapımı ve hak sahiplerine teslimiyle ilgili süreçlerin devam ettiği anlatıldı.

Açıklamada, "İslahiye'de deprem konutu hak sahibinin yüzde 95'ine kuralar sonucu evleri çıktı. 2 bin 193 afet konutumuza, hak sahiplerimiz taşındı. Atatürk Mahallemizdeki bugün yapılan teslimatla 3 bin 634 hak sahibimize anahtarlarını teslim etmiş olduk." ifadesi kullanıldı.

Afet konutlarına yerleşen, 4 çocuk sahibi 45 yaşındaki Meryem Şahin ise kalıcı konutlarına yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

6 Şubat 2023'te yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında depreme yakalandıklarını, anne ve babasıyla bazı yakınlarını kaybettiğini aktaran Şahin, "Sağ olsun devletimiz, bizleri önce çadırlara, sonra konteynerlere ve şimdi de kalıcı konutlarımıza yerleştirdi. Allah razı olsun devletimizden. Biz çok mutluyuz. Buna şükür. TOKİ konutlarına geldik. Bizlerle ilgileniyorlar. Eksiğimizi hemen tamamlıyorlar. Biz memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, gaziantep, İslahiye, Güncel, Deprem, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslahiye'de Depremzedelere Konut Teslimatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:24 Trabzon Adliyesi’nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı Trabzon Adliyesi'nde kadınlar tuvaletinde gizli kamera skandalı
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:56:41. #1.11#
SON DAKİKA: İslahiye'de Depremzedelere Konut Teslimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.