İslahiye\'de Dronlu Trafik Denetimi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde güvenlik güçlerince 4 dronla 12 saat esaslı yol denetimleri yapılıyor.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Nurdağı-İslahiye- Hassa karayolundaki kavşakta dronlarla yapılan denetimlere katıldı.

Soylu, gazetecilere, İslahiye'nin trafiğinin gün geçtikçe arttığını ve ilçede günde 7 bin 500 aracın hareket ettiğini söyledi.

Amaçlarının sıfır kaza sıfır ceza olduğunu anlatan Soylu, şunları kaydetti:

"İlçemizde trafik hareketliliğin artmasıyla birlikte kazaları da meydana getiriyor. Bu da canımızı çok yakan, içimizi çok acıtan, ölümlü yaralamalı trafik kazaları meydana geliyor. Güvenlik güçlerimiz sürekli bununla alakalı çalışmalar yapıyor. Bugünden itibaren İslahiye'deki kavşaklarda 4 dron, 12 saat esaslı trafik denetimi gerçekleştirecekler."

Soylu'ya, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Vahdet Erdoğan da eşlik etti.