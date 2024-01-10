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İslahiye'de Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi - Son Dakika
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İslahiye'de Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, İslahiye Kaymakamlığı, İslahiye Belediyesi ve İslahiye Ticaret Odası tarafından gazetecilere teşekkür edildi. Kaymakam Mehmet Soylu, gazetecilerin kamuoyunu bilgilendirmek ve doğru habere ulaşmasını sağlamak için büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti. Belediye Başkanı Kemal Vural ise gazetecilere bisiklet hediye ederek birlikte bisiklet sürüşü yaptı. İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ise gazetecilere pasta keserek ikramda bulundu ve hediyeler takdim etti.

İslahiye\'de Gazeteciler Günü Programı Düzenlendi
10.01.2024 - 16:17,
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İslahiye Kaymakamlığı, İslahiye Belediyesi ve İslahiye Ticaret Odası tarafından, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle etkinlik yapıldı.

Kaymakam Mehmet Soylu ilçede görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerini kabul ederek, gazetecilerin çok önemli kamu görevi ifa ettiklerini belirtip "Kamuoyunu bilgilendirmek ve vatandaşlarımızın her koşulda doğru ve eksiksiz habere ulaşması için büyük fedakarlık ve özveriyle çalışan gazetecilerimizin çabaları her türlü takdirin üzerindedir." dedi.

Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye'de görev yapan gazetecilerin günlerini kutladı. Gazetecilere bisiklet hediye eden Vural, gazetecilerle birlikte bisiklet sürüşü yaptı.

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ise Ticaret Odası toplantı salonunda düzenlediği programda gazetecilerle pasta keserek onlara ikramda bulundu.

Günlerini kutlayan Türkmen, gazetecilere hediyeler takdim etti.

Kaynak: AA
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