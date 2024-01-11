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İslahiye'de Marketlerde Fiyat Denetimi Devam Ediyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri tarafından marketlerdeki fiyat denetimi sürdürülüyor. Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edilirken, ürünlerin gramajı, son tüketim tarihleri ve alış-satış faturaları da inceleniyor. İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Palta, denetimlerin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini ve süreceğini belirtti.

İslahiye\'de Marketlerde Fiyat Denetimi Devam Ediyor
11.01.2024 - 13:36,  Güncelleme: 13:36
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde marketlerdeki fiyat denetimi sürüyor.

İlçede zabıta ekiplerince temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatı kontrol edildi, raf ve kasa fiyatları denetlendi.

Ekipler, ürünlerin gramajını ve son tüketim tarihlerini de inceledi.

Ürünlerin fiyat kıyaslamasını yapan ekipler, alış ve satış faturalarını kontrol etti.

??????İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Palta, yaptığı açıklamada, denetimle herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını ve denetimlerin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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