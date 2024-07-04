İslahiye'de Tehdit Oluşturan Metruk Binalar Yıkılıyor - Son Dakika
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İslahiye'de Tehdit Oluşturan Metruk Binalar Yıkılıyor

İslahiye\'de Tehdit Oluşturan Metruk Binalar Yıkılıyor

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, depremlerin ardından yıkık ve terk edilmiş binaların kötü amaçla kullanılmasını önlemek amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İslahiye Belediyesi ekipleri harekete geçti. Ekipler, uyuşturucu ve zararlı maddelerin kullanıldığı metruk binaların yerini tespit ederek yıkım çalışmalarına başladı. İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Yeni Mahalle'de bulunan 1 metruk bina, iş makineleri desteğiyle yıkıldı. Mahalle muhtarı Ömer Toprak, ekiplere teşekkür etti.

04.07.2024 11:08
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde tehdit oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi ekipleri, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yıkık, virane, terk edilmiş binaların kötü amaçla kullanılmasını önlemek için harekete geçti.

Ekipler, bu çerçevede ilçe merkezinde başta uyuşturucu, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığın yapıldığı metruk binaların yerini tespit etti.

İslahiye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla Yeni Mahalle'de bulunan 1 metruk bina, iş makineleri desteğinde yıkıldı.

Mahalle muhtarı Ömer Toprak ekiplere yaptıkları çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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