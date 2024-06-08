Gaziantep'te Anız Yangınında 15 Bin Dönüm Alan Zarar Gördü

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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki tarım arazisinde dün çıkan ve 7 saatte kontrol altına alınan anız yangınında, 15 bin dönüm alan zarar gördü.

Yangın, dün Kırmıtlı mevkisinde hasadı yapılmış anız bulunan tarım arazilerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 734 personel ve 322 araçla müdahale edildi. Yangın, 7 saatte kontrol altına alındı. Kurulan kriz masasında Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun da çalışmaları yerinde takip etti. Kaymakam Mehmet Soylu, yangına zamanında müdahale edildiğini ve büyümeden engellendiğini söyleyerek, "Dün akşam saatlerinde çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına 322 araç ve 734 personelle müdahale edildi. Yangın, yerleşim alanlarına ulaşmadan kontrol altına alınırken,15 bin dönüm alan zarar gördü. Söndürme çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA