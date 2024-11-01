İslahiye ve Beverley Kardeş Şehir Oldu

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İslahiye Belediyesi ile İngiltere'nin Beverley Belediyesi imzalanan protokolle kardeş şehir oldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesi, İngiltere'nin Yorkshire bölgesine bağlı Beverley Belediyesi ile iki tarafın imzaladığı protokolle kardeş şehir oldu.

İslahiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere'de yaşayan Şanlıurfalı iş insanı Ali Tekçe ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği İngiltere Temsilciliği'nin girişimleriyle gerçekleşen bu proje, iki ülke arasında dostluk ve dayanışma bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Beverley'de düzenlenen resmi imza törenine, Beverley Belediye Başkan Yardımcısı Alison Healy ev sahipliği yaptı.

Törene, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, MÜSİAD UK Başkanı Murat Bingöl, iş insanı Ali Tekçe, İngiliz ve Türk Derneği Başkanı Murat Acar'ın yanı sıra belediye meclis üyeleri ve yetkililer katıldı.

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, "Depremden bu yana İslahiye için böyle güçlü bir destek görmek bizleri çok mutlu etti. Beverley ile gerçekleştireceğimiz projelerle iki şehir arasında kalıcı bir dostluk kurmayı arzuluyoruz." ifadelerini kullandı.

Beverley'de yaşayan iş insanı Ali Tekçe ise depremlerde Beverley halkının katkılarıyla 6 tır yardım ve bin koli oyuncağın afet bölgesine ulaştırıldığını, bu dostluğun devamının kardeş şehir ilişkisiyle süreceğini kaydetti.