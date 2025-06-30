İslami Cihad, İsrail Askerlerini Pusuya Düşürdü

Filistin İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askerlerinin pusuya düşürülerek öldürüldüğünü duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram'dan yaptıkları açıklamada, İsrail askerlerine kurulan pusuya ilişkin bilgi verdi.

Daha önce bombalarla tuzaklanmış bir evin İsrail askerlerinin girdiği sırada patlatıldığı aktarılan açıklamada, patlama sonucu İsrail askerlerinden ölenler olduğu ifade edildi.

Saldırıya uğrayan İsrail askerlerini kurtarmak için birliklerin geldiği, onların da roketatar ve makineli silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

Operasyonun 28 Haziran Cumartesi günü yapıldığı bilgisini veren Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerinin ateş altında helikopterle tahliye edildiğini belirtti.

İsrail ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, kara saldırılarının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda 436 İsrail askeri öldü.