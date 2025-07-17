İslami Cihad, İsrail Askerlerini Vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İslami Cihad, İsrail Askerlerini Vurdu

17.07.2025 19:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kudüs Seriyyeleri, Han Yunus'ta Arap kıyafetiyle kamufle olan İsrail askerlerine saldırı düzenledi.

İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde kendilerini Arap kıyafetleriyle kamufle eden bazı İsrail askerlerini öldürdüklerini açıkladı.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptıkları açıklamada, İsrail ordusuna bağlı Mustarabin Timi'nden (Arap kıyafeti kullanan tim) askerleri taşıyan bir araca saldırı düzenlediklerini belirtti.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Celal Caddesi üzerinde seyir halinde olan araca otomatik silahlar, el bombaları ve RPG roketleriyle müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

Müdahale sonrası çıkan çatışmada İsrail asıllı sivil Arap kıyafetli askerlerden oluşan Mustarabin Timi'nden bazı askerlerin öldürüldüğü vurgulandı.

Olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz bir açıklama yapılmadı.

Mustarabin Timi, İsrail ordusu tarafından yerel halktan biri gibi yaşayan ve konuşan özel eğitimli suikast ve operasyon timlerinden oluşan bir birlik olarak Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de kendilerine verilen operasyon görevlerini yerine getiriyor.

Filistinli araştırmacı ve yazar İmad Ebu Avvad'a göre, Mustarabin Timi'nde İsrail asıllı özel eğitimli kişilerin yanı sıra bölgeden Dürziler de görev yapıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Kudüs, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İslami Cihad, İsrail Askerlerini Vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor Üniformasının önünü açarak hastaya göğüslerini gösteren hemşireye tepki yağıyor
Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti Yaylaya düşen yıldırım, 200 koyunu telef etti
BBP’den ’Terörsüz Türkiye’ sürecine destek ve uyarı BBP'den 'Terörsüz Türkiye' sürecine destek ve uyarı
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
Çorum’da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çorum'da 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Alaska’da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem Alaska'da 7.2 ve 7.3 büyüklüğünde deprem
Diyarbakır’da akraba aileler arasında silahlı ’arazi’ kavgası: 2 ölü Diyarbakır'da akraba aileler arasında silahlı 'arazi' kavgası: 2 ölü
Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu Anne ve 5 çocuğunun yediği peynir, neredeyse sonları oluyordu
Mabel Matiz, Covid’e yakalandı Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bir soruşturma daha
Yeni sürecin yansımaları Diyarbakır’da her yere MHP’nin bu pankartları asılıyor Yeni sürecin yansımaları! Diyarbakır'da her yere MHP'nin bu pankartları asılıyor

19:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor
18:49
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
18:29
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
CHP, 39. Olağan Kurultay takvimini başlattı
17:52
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
Faladdin uygulamasının kurucusu Sertaç Taşdelen tutuklandı
17:02
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı
10:19
YPG de silah bırakacak mı Suriyeli Kürtlerin önde gelen isminden merak edilen soruya yanıt
YPG de silah bırakacak mı? Suriyeli Kürtlerin önde gelen isminden merak edilen soruya yanıt
10:04
Jennifer Lopez’e sahnede sürpriz teklif Cevabı net oldu
Jennifer Lopez'e sahnede sürpriz teklif! Cevabı net oldu
09:48
İstanbul’da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası’yla aynı karede
İstanbul'da büyüleyen görüntü: Yarım Ay Selimiye Kışlası'yla aynı karede
09:47
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran “deodorant“ ayrıntısı
Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran "deodorant" ayrıntısı
09:41
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
Ekme diyenlere inat ekti, tarladan bereket fışkırdı
09:37
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
Gelinin en mutlu günü kabusa döndü
09:24
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
08:59
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Yargıtay kararı: Kredi çeken emeklilerin maaşlarına da bloke konabilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 20:09:22. #7.12#
SON DAKİKA: İslami Cihad, İsrail Askerlerini Vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.