Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "İsmail Güneş Basın Ödülleri" sahiplerini buldu.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Yılmaz Şimşek, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Şimşek, "2009 yılında elim bir kazada ebediyete irtihal eden değerli basın emekçimiz, İhlas Haber Ajansı Muhabiri merhum İsmail Güneş'i, Türk siyasetinin önemli isimlerinden, Sivas'ın yiğit evladı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve beraberindeki Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ile pilot Kaya İstektepe'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun." dedi.

AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy ise basın sektörünün içerisinden gelen biri olarak gazetecilerin zor şartlar altında mesai mefhumu gözetmeksizin görevlerini başarıyla yerine getirdiğini belirtti.

Belediye Başkanı Adem Uzun da bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın gelecek yıllarda ulusal düzeyde gerçekleşmesini temenni etti.

Sivas 4 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muhittin Karahan ise görevi başında hayatını kaybeden İsmail Güneş başta olmak üzere, ebediyete göç eden tüm gazetecileri rahmetle andıklarını söyledi.

Ödül töreninde Anadolu Ajansı serbest habercilerinde Faruk Kara "Yazılı Basın", Muzaffer Akyüz ve Muharrem Delice de "Haber Fotoğrafı" kategorilerinde ödüllerini aldı. Törende 13 kategoride ödüller verildi.