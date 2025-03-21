İsmail Saymaz'a Adli Kontrol Talebi - Son Dakika
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İsmail Saymaz'a Adli Kontrol Talebi

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Gazeteci İsmail Saymaz, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

21.03.2025 13:16
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Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz hakkında savcılık, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol talep etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsmail Saymaz hakkında Taksim'deki Gezi Parkı odaklı olaylara iştirak ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra İstanbul Adliyesine sevk edilen Saymaz'ın, savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol kararı verilmesi talebiyle Saymaz'ı sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Olay

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Gezi Parkı davası hükümlüsü Osman Kavala'nın kendisine ait internet sitesinin hazırlanmasında ve kurmayı planladığı televizyon kanalında rol almasına ilişkin Saymaz ile konuşmaları tespit edilmişti.

Saymaz'ın Gezi Parkı olayları döneminde Can Atalay, Çiğdem Mater Utku, Ayşe Mücella Yapıcı ve Osman Kavala ile yoğun irtibatı olduğu belirlenen soruşturmada, şüphelinin sosyal medya hesaplarında Gezi Parkı olaylarıyla ilgili çok sayıda paylaşımda bulunduğu saptanmıştı.

Soruşturma kapsamında Saymaz'ın, kalkışma olaylarını Türkiye'ye yaymaya çalıştığı, Gezi Parkı olaylarında aktif rol alarak faaliyetlerde bulunduğu, sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek, vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı öne sürülmüştü.

Savcılık, soruşturmadaki tespitler doğrultusunda Saymaz hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmek" suçlamasına ilişkin gözaltı kararı vermişti.

İsmail Saymaz\'a Adli Kontrol Talebi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsmail Saymaz'a Adli Kontrol Talebi - Son Dakika

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