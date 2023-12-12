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İspanya'da 11 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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İspanya'da 11 Ton Kokain Ele Geçirildi

İspanya'nın Vigo ve Valensiya limanlarında yapılan operasyonlarda, dondurulmuş ton balığı kutularına gizlenmiş yaklaşık 11 ton kokain ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi tutuklandı.

İspanya\'da 11 Ton Kokain Ele Geçirildi
12.12.2023 - 14:18,  Güncelleme: 14:23
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İspanya'nın kuzeyindeki Vigo ve doğusundaki Valensiya limanlarında düzenlenen operasyonlarda dondurulmuş ton balığı kutularına gizlenmiş yaklaşık 11 ton kokain ele geçirildiği bildirildi.

İspanya Ulusal Polisi'nden yapılan açıklamada, "Balkan kökenli bir suç örgütünün liderliğinde Avrupa'da dağıtılmak üzere deniz yoluyla Latin Amerika'dan getirilen konteynerlerden yaklaşık 11 ton kokain"in çıktığı belirtildi.

Ulusal Polis ve Mali Polis'in ortaklaşa yürüttüğü operasyonlarda, Vigo limanına gelen konteynerlerden 7,5, Valensiya'dakilerden ise 3,4 ton kokainin, dondurulmuş ton balığı kutularının içine gizlenmiş olarak bulunduğu kaydedildi.

Operasyonlarda 15'i Valensiya'da olmak üzere Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Kolombiya ve İspanya vatandaşı oldukları açıklanan toplamda 20 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Kolombiya'da hazırlanan uyuşturucunun, Ekvator üzerinden konteynerlerle İspanya'ya getirildiği ve suç örgütünün stratejisi olarak bir ay boyunca Valensiya ve Vigo limanlarında terk edilmiş halde bırakıldığı bilgisi verildi.

Yetkililer, bunun, ülkede son dönemlerde en yüksek miktarda uyuşturucunun ele geçirildiği narkotik operasyonu olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İspanya'da 11 Ton Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
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