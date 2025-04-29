İspanya'da 15 Saatlik Elektrik Kesintisi Sona Erdi - Son Dakika
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İspanya'da 15 Saatlik Elektrik Kesintisi Sona Erdi

İspanya'da 15 saat süren elektrik kesintisi sonrası hayat normale dönmeye başladı, ulaşım ve eğitim tekrar başladı.

29.04.2025 10:41
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İspanya'da dün öğle saatlerinde başlayan 15 saatlik ani elektrik kesintisinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Ülkede dün öğlen saat 12.33'de başlayan ve tüm İber Yarımadası'nı enerjisiz bırakan elektrik kesintisi yaklaşık 15 saat sonra sona erdi.

Elektrik dağıtım şebekesi Red Electrica Espanola, sabah saat 07.00 itibarıyla ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 99,95'inin karşılandığını, üretimin 25 bin 794 megavat olduğunu duyurdu.

Nükleer Güvenlik Konseyi (CSN) de elektrik kesintisinden dolayı reaktörleri otomatik olarak devre dışı bırakan "Acil Durum Planının" sonlandırıldığını, güvenli koşullar altında reaktörlerin tekrar çalışır duruma geldiğini bildirdi.

Ülkede, günün ilk ışıklarıyla birlikte, kesintiden dolayı dün çöken ulaştırma ve telekomünikasyon hizmetleri de normalleşmeye başladı.

Banliyö seferlerinin yüzde 50'lik kapasiteyle başladığı başkent Madrid'de, yerel yönetim yetkilileri tüm toplu taşıma araçlarının gün içerisinde ücretsiz olacağını açıkladı.

Ülke genelinde dün iptal edilen tren seferleri de sabah saatlerinden itibaren kademeli olarak tekrar başlatıldı.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, vatandaşlardan temkinli olmalarını isteyerek, sinyalizasyonla bağlantılı teknik sorunlar nedeniyle bazı yerlerde tren seferlerinin halen başlamadığını duyurdu.

Puente, X hesabından Madrid- Barselona, Madrid-Valensiya/Murcia/Alicante, Madrid- Granada, Madrid-Bask, Madrid- Malaga gibi temel hatların normal bir şekilde çalıştığını paylaştı.

Elektrik kesintisinin neden olduğu kaostan dolayı ülkenin büyük bölümünde bugün eğitim öğretime ara verildi.

İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın, olağanüstü hal ilan edilen Endülüs, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galiçya, Kastilya-La Mancha ve Valensiya özerk bölgelerinde eğitim verilmese de okulların öğrencilere açık olması için talimat verdiği belirtildi.

Bu arada, azınlık koalisyon hükümeti ise bu sorunun bir kez daha yaşanmaması için Kral 6. Felipe başkanlığında Milli Güvenlik Kurulu'nu olağanüstü toplayacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Asla böyle bir şey yaşanmamıştı." dediği genel elektrik kesintisi sorununun nedeninin araştırılmaya devam edildiğini, tüm olasılıkların incelendiğini kaydetmişti.

İspanya'daki kesintiden etkilenen Portekiz'de ise elektrik hizmetinin tamamen normale döndüğü ve tüm trafo merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiği açıklandı.

Kaynak: AA

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