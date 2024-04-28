İspanya'da Başbakan Sanchez'e Destek Gösterileri - Son Dakika
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İspanya'da Başbakan Sanchez'e Destek Gösterileri

İspanya\'da Başbakan Sanchez\'e Destek Gösterileri

İspanya'nın farklı kentlerinde, istifa etmeyi düşünen Başbakan Pedro Sanchez'e destek gösterileri düzenlendi. Eşi Begona Gomez hakkındaki iddialar nedeniyle istifa kararı açıklayacak olan Sanchez'e destek amacıyla Madrid ve Valensiya kentleri başta olmak üzere farklı yerlerde destek eylemleri gerçekleştirildi. Gösterilerde, Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisi tarafından organize edilen sloganlar atıldı ve dövizler taşındı. Sanchez'in istifası halinde ayrılıkçı Katalan siyasetçilere afla ilgili yasa tasarısı büyük bir ihtimalle kabul edilmeyecek.

28.04.2024 22:13
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İspanya'nın farklı kentlerinde, istifa etmeyi düşünen Başbakan Pedro Sanchez'e destek gösterileri düzenlendi.

Eşi Begona Gomez hakkındaki "iş dünyasına etki yaptığı ve yolsuzluğa karıştığı" iddialarından dolayı hafta içinde kamuya açık siyasi görüşmelerine ara veren ve istifa edip etmeyeceğiyle ilgili kararını yarın açıklayacak olan Sanchez'e destek amacıyla Madrid ve Valensiya kentleri başta olmak üzere farklı yerlerde destek eylemleri gerçekleştirildi.

Sanchez'in lideri olduğu Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) organize ettiği gösterilerde, "Sanchez kal", "Sanchez göreve devam et" sloganları atıldı, bu ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Madrid'de "Demokrasi aşkı için" başlığı altında kent merkezinde düzenlenen, sol görüşlü bazı siyasi partilerin temsilcileri ile ülkenin en büyük iki işçi sendikası UGT ve CCOO'nun liderlerinin de katıldığı gösteri Meclis binası önünde sona erdi.

Ana muhalefetteki sağcı Hak Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox ile onların bağlı olduğu sivil toplum kuruluşlarını eleştiren sosyalistler, "Şantaj ve aldatmaca demokrasiye ve halka karşı olamaz." ifadelerini kullandı.

Valensiya'da da PSOE binası önünde toplanan kalabalık Sanchez'e destek sloganları attı.

Sanchez, X hesabından 24 Nisan'da yaptığı ve "Vatandaşa mektup" başlığını attığı dört sayfalık açıklamada, muhalefetteki sağ ve aşırı sağ partileri "ülke gerçeğinden çok uzak kalmak, seçim yenilgisini kabul etmemek, meşru hükümete saygı göstermemek ve karikatürü andıran iddialar ortaya atarak, çamur makinesi gibi sürekli kendisine ve etrafındakilere iftira atmakla" suçlamıştı.

"Hükümetin başında devam mı etsem, yoksa bu yüksek onurdan vazgeçsem mi? Buna değer mi sorusunu acilen yanıtlamam gerekiyor." ifadesini kullanan Sanchez, kamuya açık tüm görüşmelerini iptal ettiğini, düşünmesi gerektiğini ve 29 Nisan Pazartesi günü kamuoyunun karşısına çıkarak kararını açıklayacağını duyurmuştu.

PSOE lideri 52 yaşındaki Sanchez, 2018-2019, 2020-2023 dönemlerinde ve son olarak Kasım 2023'te kurulan azınlık sol koalisyon hükümetiyle üç dönem art arda başbakanlık görevini yürütüyor.

Sanchez'in 29 Nisan'da soru almadan kamuoyuna yapacağı açıklama için önünde 4 seçenek bulunuyor.

Bunlar; görevde kalmaya devam edeceğini söylemesi, istifa etmesi, meclisten bir kez daha güvenoyu istemeye gitmesi ya da erken seçim açıklaması. İspanyol basını, bu seçeneklerden en ağır basanının Başbakan'ın meclisten tekrar güvenoyu istemesi olduğuna işaret ediyor.

Sanchez'in istifası halinde şu anda senatoda görüşülen ve mayıs ayı sonunda yasallaşması beklenen ayrılıkçı Katalan siyasetçilere afla ilgili yasa tasarısı da büyük bir ihtimalle kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA

İspanya, Madrid, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İspanya'da Başbakan Sanchez'e Destek Gösterileri - Son Dakika

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