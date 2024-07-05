İspanya'da Boğa Güreşi Karşıtı Gösteri - Son Dakika
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İspanya'da Boğa Güreşi Karşıtı Gösteri

İspanya'nın Pamplona kentinde, San Fermin Festivali öncesinde boğa güreşi karşıtı örgütler gösteri düzenledi. Manifestoda boğa güreşlerinin işkence olduğu savunulup, boğa güreşlerinin yasaklanması için imza toplama kampanyası hatırlatıldı. Hayvan hakları örgütleri, Avrupa Birliği'ne çağrı yaparak hayvanların korunmasını istedi.

05.07.2024 14:01
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İspanya'da insanların boğalarla birlikte sokakta koşturduğu dünyaca ünlü San Fermin Festivali'nin başlamasına bir gün kala, boğa güreşi karşıtı örgütler, Pamplona kentinde gösteri yaptı.

San Fermin Festivali'ne ev sahipliği yapan İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinin merkezinde toplanan bir grup boğa güreşi karşıtı dernek temsilcisi, "İşkence artık yeter. Daha fazla boğa güreşine hayır" yazılı pankartlar açtı.

Okunan manifestoda, boğa güreşlerinin "Orta Çağ işkencesi" olduğu savunulup, Anima Naturalis ve PETA örgütlerince boğa güreşlerinin yasaklanması için yaklaşık 3 ay önce İspanya genelinde imza toplama kampanyası başlatıldığı hatırlatıldı.

Manifestoda, İspanya'da her yıl 18 bin ile 20 bin arasında boğanın arenalarda öldürüldüğü bilgisi paylaşılarak, anketlere göre İspanyolların yüzde 50'sinden fazlasının "boğa güreşlerinin yasaklanmasını ya da kısıtlanmasını" istediği belirtildi.

Avrupa Birliğine de çağrı yapan hayvan hakları örgütleri temsilcileri, "Kültürel gelenekler kapsamında yapılan etkinliklerde hayvanların korunması, AB'nin bir zorunluluğu olmalıdır." ifadesini kullandı.

San Fermin Festivali

İspanya'nın en tanınmış festivallerinden biri olan ve geçmişi 16. yüzyıla kadar dayanan San Fermin, 6-14 Temmuz tarihlerinde yapılıyor.

Festival kapsamında, akşam arenada matador karşısına çıkarılacak 6 boğa, sabah erken saatte 875 metrelik güzergahta insanlarla birlikte sokakta koşturuluyor.

San Fermin'i bu yıl, aralarında Anadolu Ajansının da olduğu, 15 ülke ve 135 medya kuruluşundan 430'dan fazla gazeteci takip edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İspanya'da Boğa Güreşi Karşıtı Gösteri - Son Dakika

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