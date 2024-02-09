İspanya\'da çiftçilerin eylemleri Madrid\'e taşınıyor

İspanya'da eylemlerinde dördüncü gününü dolduran çiftçiler, protestolarını başkent Madrid'e taşıma çağrısı yaptı.
Tarım sektörü işçilerinin bağlı olduğu Asaja, COAG ve UPA adlı sendikalar, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine dayattığı çevre politikalarına karşı gelerek, gıda zincirinde daha adil bir dağılım talep ettikleri eylemlerine bugün de devam etti.
Protestolar, Zamora, Bilbao y Badajoz, Malaga, Cuenca, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Ciudad Real, Huesca, Avila y Salamanca kentleri gibi İspanya'nın büyük bölümünde etkili oldu.
Küçük gruplarla yollarda trafiği yavaşlatma veya durdurma eylemlerini sürdüren çiftçiler, sosyal medya sitelerinden birbirlerine gönderdikleri mesajlarda yarından itibaren yönlerini başkent Madrid'e çevirmek için hazırlık yapılmasını istedi.
Sendikalar daha önce yaptıkları açıklamalarda Madrid'de 21 Şubat'ta büyük bir gösteri organize edileceğini duyursa da çiftçilerin bunu erkene çekerek yarından itibaren başkentin çevre yollarına doğru gelmeleri öngörülüyor.
İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partilerce dışarıdan "teşvik edip, kışkırtıldıkları" iddia edilen çiftçilerin Madrid'e girmeleri halinde, Tarım ile 2030 Ajandası ve Ekolojik Geçiş Bakanlıkları ve koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) binalarını hedef alacakları ileri sürülüyor.
Protestolardan dolayı zaman zaman güvenlik güçlerine karşı gelen ve gerginlik yaşayan çiftçilerden şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 20 olarak açıklanırken, ayrıca 5 bin 264 idari veya trafik cezası kesildiği bildirildi.
İspanya Taşımacılar Konfederasyonu (CETM), çiftçilerin yol kapatma eyleminden 75 binden fazla kamyonun etkilendiğini ve bunun sektöre günlük zararının 35 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.
İspanya'da, hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Transfer döneminin sonlarına gelinirken Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılarda forvet rotasyonunda bulunan Halil, sezon sonuna kadar Hatayspor'a kiralandı.
Son Dakika › Güncel › İspanya'da çiftçilerin eylemleri Madrid'e taşınıyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?