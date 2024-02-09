İspanya\'da çiftçilerin eylemleri Madrid\'e taşınıyor

Güncel

İspanya'da eylemlerinde dördüncü gününü dolduran çiftçiler, protestolarını başkent Madrid'e taşıma çağrısı yaptı.

Tarım sektörü işçilerinin bağlı olduğu Asaja, COAG ve UPA adlı sendikalar, Avrupa Birliği'nin (AB) kendilerine dayattığı çevre politikalarına karşı gelerek, gıda zincirinde daha adil bir dağılım talep ettikleri eylemlerine bugün de devam etti.

Protestolar, Zamora, Bilbao y Badajoz, Malaga, Cuenca, Valladolid, Bilbao, Pamplona, Oviedo, Ciudad Real, Huesca, Avila y Salamanca kentleri gibi İspanya'nın büyük bölümünde etkili oldu.

Küçük gruplarla yollarda trafiği yavaşlatma veya durdurma eylemlerini sürdüren çiftçiler, sosyal medya sitelerinden birbirlerine gönderdikleri mesajlarda yarından itibaren yönlerini başkent Madrid'e çevirmek için hazırlık yapılmasını istedi.

Sendikalar daha önce yaptıkları açıklamalarda Madrid'de 21 Şubat'ta büyük bir gösteri organize edileceğini duyursa da çiftçilerin bunu erkene çekerek yarından itibaren başkentin çevre yollarına doğru gelmeleri öngörülüyor.

İspanya'da muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partilerce dışarıdan "teşvik edip, kışkırtıldıkları" iddia edilen çiftçilerin Madrid'e girmeleri halinde, Tarım ile 2030 Ajandası ve Ekolojik Geçiş Bakanlıkları ve koalisyonun büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) binalarını hedef alacakları ileri sürülüyor.

Protestolardan dolayı zaman zaman güvenlik güçlerine karşı gelen ve gerginlik yaşayan çiftçilerden şimdiye kadar gözaltına alınanların sayısı 20 olarak açıklanırken, ayrıca 5 bin 264 idari veya trafik cezası kesildiği bildirildi.

İspanya Taşımacılar Konfederasyonu (CETM), çiftçilerin yol kapatma eyleminden 75 binden fazla kamyonun etkilendiğini ve bunun sektöre günlük zararının 35 milyon avroyu bulduğunu açıkladı.

İspanya'da, hükümetin destek vaatlerine rağmen protestolarını sürdürme kararı alan çiftçiler, "AB tarım politikalarında esneklik yapılmasını, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesini, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılmasını, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesini ve çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesini" talep ediyor.