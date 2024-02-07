İspanya\'da çiftçilerin protestoları trafiği felç etti

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İspanya'da protestolarını son iki gündür artırarak devam ettiren çiftçiler, ülke genelinde çok sayıda yolu kapatıp trafiği felç etti.

Çiftçilerin sosyal medya gruplarından mesajlaşarak organize ettiği protestolar ülkedeki 17 özerk yönetim bölgesinin 10'unda etkili oldu.

Ülke genelinde 27 binden fazla traktörün yollara döküldüğü protestoların en güçlüsü Barselona, Zaragoza, Murcia, Ciudad Real, Castellon, Cadiz, Toledo, Valladolid, Vitoria, Logrono kentlerinin çevresinde görüldü.

Bazı yollarda 20 kilometreye kadar araç kuyruklarının oluşmasına neden olan protestolarda, yollarda ateş yakan ve izinsiz gösteri yapan çiftçiler ile jandarma ve ulusal polis arasında zaman zaman gerginlikler yaşandı.

Katalonya'da yaklaşık 1000 kadar traktörle Barselona'ya giren çiftçiler, özerk yönetim hükümeti yetkilileriyle görüştü.

İspanya Ulusal Ulaştırmacılar Derneği de yaptığı açıklamada, çiftçilerin grevinden dolayı 80 binden fazla kamyonun yollarda kaldığını duyurdu.

Hükümet çiftçilere destek veriyor

Öte yandan, İspanya'da sol azınlık hükümeti, çiftçilerin "haklı talepleri" olduğunu ve onları desteklediklerini açıkladı.

Hükümet, ülkedeki 140 bin kadar çiftçiye 269 milyon avroluk olağanüstü yardım başlatacağını ve Avrupa Birliği Komisyonunca alınan 2030 yılına kadar pestisit kullanımının yarı yarıya azaltılması kararını gözden geçireceğini bildirdi.

Başbakan Pedro Sanchez de bugün Meclis'te yaptığı konuşmada, gıda zinciri yasasını güçlendirmeyi ve ithalatta karşılıklılık uygulamayı taahhüt etti.

Verilen vaatlerden henüz ikna olmayan ve eylemlerini sürdüreceklerini kaydeden tarım sektörü çalışanlarının bağlı olduğu sendikalar, isteklerini şöyle sıraladı:

"AB tarım politikalarında esneklik yapılması, AB dışı ülkelerden gelen ürünlere kısıtlama ve daha sıkı denetim getirilmesi, kuraklık sorununa karşı yardımların artırılması, tarladan marketlere kadar olan gıda zinciri kontrolünün ve yasaların güçlendirilmesi, çiftçilere yönelik sigorta haklarının genişletilmesi."