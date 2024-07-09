İspanya'da Çinli Envision AESC grubunun batarya giga fabrikası için temel atıldı

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MADRİD, 9 Temmuz (Xinhua) -- İspanya'nın batısındaki Navalmoral de la Mata kasabasında Çinli Envision AESC grubunun batarya giga fabrikası için Pazartesi günü temel atma töreni düzenlendi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez törendeki konuşmasında, projenin "yer değiştirme ve sanayideki gerilemeye karşı" bir zafer olduğunu belirterek, İspanya'da "ilerleme, zenginlik ve istihdam" yaratacak bir girişimi hayata geçirmek için yaptığı çalışmalardan dolayı Envision AESC grubuna teşekkür etti.

Sanchez, hükümetin İspanya'yı yeşil ve dijital şekilde yeniden sanayileştirme taahhüdünün "en iyi örneği" olan projenin, "istikrarlı, makul ve kaliteli istihdamı" garanti eden yabancı yatırımcı ve sektörleri kendisine çekeceğini ifade etti.

İspanya Sanayi ve Turizm Bakanı Jordi Hereu ile Envision Grup kurucu ve CEO'su Lei Zhang da törene iştirak etti.